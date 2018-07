Actualidade

Combatentes do autoproclamado Estado Islâmico (EI) atacaram na quarta-feira uma cidade e várias aldeias no sul da Síria, travando violentos confrontos com os moradores, que, segundo autoridades provinciais de saúde, causaram mais de 200 mortos.

Os ataques coordenados em toda a província de Sweida, que incluíram vários atentados suicidas, abalaram a calma de uma região que esteve quase sempre isolada e longe dos piores confrontos, ao longo dos sete anos de guerra civil na Síria.

Os atentados suicidas cometidos na capital da província, também chamada de Sweida, foram aparentemente coordenados para coincidir com os ataques às aldeias do interior do país, criando um caos em toda a província, segundo a agência de notícias norte-americana AP.