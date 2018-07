Actualidade

Envolvida por várias polémicas nos últimos meses, a empresa da rede social Facebook dececionou os investidores, ao divulgar na quarta-feira o número de utilizadores e a faturação no segundo trimestre e preveniu que a tendência se manteria.

Durante uma conferência telefónica, os dirigentes do grupo avisaram que as tendências para a diminuição do crescimento deveriam prolongar-se no próximo trimestre, o que teve consequências negativas para a cotação do título em Wall Street.

"Este é um ano crucial" para a Facebook, comentou o seu presidente, Mark Zuckerberg.