Músicas do Mundo

A mortalidade causada pelo conflito entre gangues rivais e a violência doméstica que afeta sobretudo as mulheres são as duas principais "inquietações" sobre Cabo Verde que Elida Almeida, que atuou no Festival Músicas do Mundo, transformou em música.

A artista, que inaugurou os concertos no Castelo de Sines, na sexta-feira, reconhece que o seu segundo álbum, "Kebrada", lançado em 2017, acabou por ser "um disco muito crítico", mas destaca que foi "sem intenção" e que até só reparou nisso no final.

"Abordei vários assuntos que, para mim, são prioridades: tem muita morte da camada juvenil na guerra de grupos rivais, de gangues. Isso tem de parar, é urgente mesmo, não podemos continuar ao perder vidas assim tão jovens desta forma", defendeu, em entrevista à Lusa, no final do concerto em Sines.