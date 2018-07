Actualidade

Um homem de 26 anos foi formalmente identificado como uma das vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, graças a uma amostra de ADN, 17 anos depois da sua morte.

O instituto de medicina legal de Nova Iorque (OCME) continua a trabalhar em 19.915 restos humanos recuperados após 11 de setembro e que ainda não foram associados a uma das 2.753 pessoas mortas nesse dia.

A unidade especial identificou Scott Michael Johnson, analista financeiro do banco de investimento Keefe, Bruyette e Woods, no momento do ataque.