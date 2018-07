Actualidade

Cerca de 40 mil pessoas, na maioria mulheres, marcharam na quarta-feira à noite na capital chilena para exigir o aborto "livre, seguro e gratuito".

"Mulheres em marcha até sermos livres", "as ricas pagam... as pobres sangram", ou "aborto livre agora", podiam ler-se nos cartazes empunhados numa marcha pacífica que terminou em frente ao palácio de la moneda, sede do Governo.

A 03 de agosto do ano passado, o Chile aprovou a lei que despenalizou o aborto em três situações: inviabilidade do feto, perigo de vida para a mãe e gravidez após violação.