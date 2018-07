Actualidade

O banco espanhol Bankinter teve um lucro de 261 milhões de euros no primeiro semestre de 2018, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informação enviada hoje ao mercado.

No relatório de atividade enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o Bankinter sublinha que de janeiro a junho teve um rácio de rentabilidade sobre o capital investido (ROE) de 13% enquanto a solvência do banco medida através do rácio de capital CET1 fully loaded foi de 11,55%, superior às exigências dos reguladores do mercado.

O banco também realça que teve um crescimento em todas as suas linhas de negócio durante esse período, com o total dos investimentos em créditos a clientes a alcançar os 54.666 milhões de euros, um aumento de 5%.