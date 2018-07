Actualidade

O partido do antigo jogador de críquete Imran Khan liderava hoje a contagem não-oficial e parcial das eleições gerais no Paquistão, quando os dados oficiais sofreram um atraso de várias horas devido a falhas técnicas.

De acordo com a contagem não-oficial fornecida por meios de comunicação paquistaneses, o Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) de Imran Khan conquistou 114 dos 272 lugares da Assembleia Nacional.

Os resultados de 47% das assembleias de voto indicam que a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N) do antigo primeiro-ministro Nawaz Sharif, ganhou 64 lugares e o Partido Popular do Paquistão (PPP), liderado por Bilawal Bhutto-Zardari, 42, segundo as estimativas do diário Dawn.