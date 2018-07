Actualidade

O Presidente brasileiro, Michel Temer, solicitou hoje ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, a redução das taxas aduaneiras, para que o Brasil aumente as suas exportações para a China.

"Voltámos a tratar do aumento da quota de açúcar, do frango. Especialmente pedimos que a China deixe um pouco de lado as sobretaxas impostas em relação ao frango e ao açúcar, para que nós pudéssemos aumentar as nossas exportações", disse o chefe de Estado brasileiro em declarações à Lusa, à saída de um encontro bilateral, em Joanesburgo.

"De igual modo, o Brasil exporta muita soja em grão para a China e ressaltei ao Presidente Xi Jinping a importância de se examinar também os elementos processados da soja e ele mostrou-se muito recetivo", adiantou o Presidente Michel Temer