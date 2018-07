Actualidade

A cadeia Burger King e a portuguesa Ibersol assinaram um acordo para abrir 40 novos restaurantes da marca em Portugal, nos próximos três anos, e para a remodelação de mais de 30 estabelecimentos.

Segundo um comunicado divulgado hoje, a Ibersol, que detém 80 dos 100 restaurantes Burger King, compromete-se a abrir 40 novos restaurantes e a remodelar mais de 30, no âmbito do acordo, que tem opção de renovação por mais três anos, sem revelar o montante do investimento.

Borja Hernández de Alba, diretor geral da Burger King Espanha e Portugal, comentou que o acordo mostra uma "aposta clara e firme na Ibersol enquanto parceiro fundamental para a marca" península ibérica e para o seu crescimento.