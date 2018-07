Actualidade

Maputo, 26 jul (Maputo) - O Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade no Ministério do Ensino Superior, Tecnologia e Ensino Técnico-Profissional de Moçambique proibiu 18 instituições de ensino superior de admitir novos estudantes este ano, por falta de docentes e de infraestruturas.

"As dezoito instituições estão com problemas de infraestruturas e corpo docente", disse Ana Nhampule, presidente do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade no Ministério de Ensino Superior, Tecnologia e Ensino Técnico-Profissional, citada pelo diário eletrónico Canalmoz.

Ana Nhampule adiantou que a interdição vai durar um ano, seguindo-se uma avaliação que vai ditar o levantamento ou não da proibição.