Actualidade

As vendas brutas do grupo DIA em Portugal caíram 3,3% no primeiro semestre, face ao período homólogo de 2017, para 395,2 milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

No mercado ibérico, as vendas brutas caíram 3% para 3.084,8 milhões de euros, refere o grupo, em comunicado, adiantando que as totais subiram 1,4% para 4.600 milhões de euros.

As vendas brutas sobre insígnia incluem o valor total da faturação obtida nas lojas, incluindo todos os impostos indiretos e em todos os estabelecimentos da empresa, tanto próprios como de 'franchising'.