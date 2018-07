Pedrógão Grande

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande disse hoje que todas as casas afetadas pelo incêndio de 2017 que foram reconstruídas com a ajuda dos portugueses eram de primeira habitação antes do fogo.

Confrontado com a edição de 19 de julho da revista Visão, que afirmava que meio milhão de euros de fundos destinados à reconstrução de casas de primeira habitação terão sido desviados para casas não prioritárias, Valdemar Alves referiu que "todas eram de primeira habitação".

Questionado sobre se todas as casas de reconstrução eram de primeira habitação antes do incêndio de junho de 2017, o autarca respondeu que sim.