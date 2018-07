Actualidade

A Cerealis investiu mais de sete milhões de euros na ampliação da fábrica de cereais da Trofa, distrito de Porto, e na instalação de uma linha de barras de cereais, foi hoje anunciado.

Depois de ter iniciado um ciclo de investimentos na fábrica da Trofa, o grupo concluiu agora o investimento na ampliação da fábrica com a automatização do final das linhas de embalamento de cereais e com a instalação de uma linha de barras de cereais.

O centro passa assim a ter uma capacidade de produção de cerca de 90 toneladas por dia, possuindo ainda um armazém automatizado com capacidade para mais de 10.000 paletes.