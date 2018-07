Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta que determina que, à semelhança dos processos criminais, também os julgamentos cíveis possam ser realizados nos juízos de proximidade, desde que tenham um valor de até 50 mil euros.

Através desta alteração da Organização do Sistema Judiciário, é estabelecido que as "audiências de julgamento dos processos de natureza cível da competência dos juízos locais cíveis e dos juízos de competência genérica são realizadas no juízo territorialmente competente, de acordo com as regras processuais aplicáveis", indica o comunicado do Conselho de Ministros.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, adiantou aos jornalistas que os juízos de proximidade poderão julgar processos de natureza cível até um valor de 50 mil euros.