O presidente do Banco Central Europeu (BCE) considerou hoje que o encontro entre Donald Trump e Jean-Claude Juncker é "um bom sinal" para resolver o conflito comercial, mas disse que é "muito cedo" para avaliar resultados.

Em conferência de imprensa, Mario Draghi advertiu que "a ameaça de protecionismo" continua "importante" depois de terem sido anunciadas tréguas no conflito comercial entre Estados Unidos e União Europeia (UE) na sequência da reunião de quarta-feira do presidente norte-americano com o presidente da Comissão Europeia.

"O encontro mostra que há uma nova vontade de discutir questões comerciais num contexto multilateral", considerou Draghi, após a reunião mensal de política monetária do BCE.