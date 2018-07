Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) não permitirá o acesso da Grécia ao seu programa de compra de dívida (QE) após a saída de Atenas do atual programa de assistência financeira internacional, declarou hoje o presidente do BCE.

"Os títulos emitidos pelo governo grego não são elegíveis para o 'QE' neste momento, para isso teriam de beneficiar de uma autorização especial (waiver), e esta expiraria com o fim do programa", disse Mário Draghi na conferência de imprensa que se seguiu à reunião mensal de política monetária do BCE.

A Grécia deverá sair no dia 20 de agosto do programa de resgate.