Actualidade

As vendas do El Corte Inglés em Portugal aumentaram 5,9% no ano fiscal de 2017 que terminou em fevereiro, face a igual período do ano anterior, para 479,3 milhões de euros, anunciou hoje a cadeia de retalho espanhola.

Em comunicado, a empresa dianta que "este é o valor mais alto de sempre, considerando os 16 anos completos da atividade em Portugal".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 22% para 51 milhões de euros, e os resultados, líquidos de impostos, ascenderam a 24,6 milhões de euros.