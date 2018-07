Tour

O Arnaud Demàre (Groupama-FDJ) venceu hoje ao 'sprint' a 18.ª etapa da Volta a França em bicicleta, entre Trie-sur-Baise e Pau, com o britânico Geraint Thomas (Sky) a manter a liderança.

No final dos 171 quilómetros, Demàre venceu em 3:46.50 horas, o mesmo tempo do compatriota Christophe Laporte (Cofidis) e do que o norueguês Alexander Kristoff (UAE-Emirates).

Na classificação geral, Thomas manteve 1.59 minutos de avanço sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) e 2.31 sobre o britânico Chris Froome (Sky), segundo e terceiro classificados, respetivamente.