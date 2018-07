Actualidade

A Associação Portuguesa de Bancos manifestou hoje concordância com as recomendações do Banco de Portugal que apertam a concessão de crédito, por considerar que evitam "riscos potenciais", nomeadamente no crédito à habitação, onde a procura tem crescido.

"São recomendações feitas ao sistema bancário que, naturalmente, não podem deixar de ser tidas em consideração porque correspondem a riscos potenciais que devem ser evitados", disse o presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Fernando Faria de Oliveira.