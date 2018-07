Actualidade

Quatro guardas da GNR colocados no posto de Amarante foram acusados pelo Ministério Público (MP) da prática de crimes de ofensa à integridade física qualificada, coação, falsificação e abuso de poder, foi hoje anunciado.

De acordo com a informação publicada na página da Internet da Procuradoria-Geral Distrital do Porto do Ministério Público, "o pai de um dos arguidos, guarda principal, teve um desentendimento com outra pessoa, acabando os dois por se agredirem fisicamente carecendo de tratamento hospitalar".

Segundo o MP, "na sequência desse episódio, o referido guarda principal congeminou um plano de vingança contra o outro individuo, seu conhecido e vizinho, que passava por forjar autos de contraordenação supostamente cometidos por este e atraí-lo ao quartel da GNR, onde seria agredido e ameaçado".