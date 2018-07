Actualidade

O lucro da REN caiu 0,3% no primeiro semestre deste ano, face a igual período de 2017, para 52,8 milhões de euros, divulgou hoje a gestora das redes energéticas.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a REN adianta que "o resultado líquido recorrente atingiu 78,4 milhões de euros, um montante 3% inferior ao resultado do período homólogo do ano anterior".

A Redes Energéticas Nacionais (REN) explica que "estes valores foram penalizados pelo aumento das amortizações (nove milhões de euros) decorrente da integração dos ativos de distribuição de gás natural".