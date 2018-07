OE2018

A receita fiscal do subsetor Estado aumentou 448,9 milhões de euros (+2,5%) até junho, face ao período homólogo, impulsionada, em parte, pela subida de 4,4% da receita líquida do IVA, divulgou hoje a DGO.

"Até junho de 2018, a receita fiscal líquida do subsetor Estado registou um aumento de 448,9 milhões de euros (+2,5%) face ao período homólogo. Tal como referido na síntese referente ao mês de maio, a redução da receita fiscal líquida verificada no mês anterior decorria de uma alteração no padrão intra-anual, decorrente da prorrogação do prazo de entrega das declarações do Modelo 22 (e, inerentemente, da autoliquidação e pagamento do IRC) de maio para junho", lê-se na síntese de execução orçamental publicada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

De acordo com o documento, os impostos indiretos registaram um aumento de 4,4%, essencialmente justificado pelo "comportamento favorável" do IVA (+4,4%), do Imposto sobre o Tabaco (+6%) e do Imposto de Selo (+5,3%).