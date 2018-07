Actualidade

A região Centro recebe, de um total de 264 novos médicos, 200 para a área hospitalar, 62 em Medicina Geral e Familiar e dois na área da Saúde Pública, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro.

Numa nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) diz que "com a contratação destes novos profissionais, conjugada com a atribuição de incentivos à fixação em zonas carenciadas, será reforçada, de forma substancial, a resposta ao nível dos cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários na região Centro.

"Foram hoje publicados, em Diário da República, os despachos que autorizam a abertura de procedimentos concursais para a contratação de médicos das áreas hospitalar, de Medicina Geral e Familiar e de Saúde Pública para unidades de saúde da área de influência da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC)", lê-se ainda na nota.