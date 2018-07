Actualidade

O lucro da Ramada Investimentos e Indústria mais que quintuplicou (816%), face a igual período do ano passado, para 64,7 milhões de euros, divulgou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores de Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que "o resultado líquido consolidado, incluindo as operações descontinuadas, atingiu 64,7 milhões de euros", o que compara com sete milhões em igual período de 2017.

O resultado líquido das operações descontinuadas foi de 60,2 milhões de euros no semestre, "o qual inclui o ganho com a transação de alienação da totalidade da atividade Soluções de Armazenagem de 59.038 milhares de euros", adianta a empresa.