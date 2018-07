Migrações

O Presidente da República destacou hoje que a sua visita a Salzburgo tem o "objetivo político muito claro" de discutir a presidência austríaca da União Europeia, expressando confiança numa "nova plataforma de entendimento" sobre migrações.

"Um dos temas importantes a apreciar é precisamente as migrações, e eu virei aqui também ouvir a posição do senhor Presidente austríaco, que, aliás, é conhecida, que tem expressado várias vezes em público, e que coincide com a posição portuguesa", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, à chegada a Salzburgo.

O chefe de Estado português quis salientar a proximidade com o homólogo austríaco, um político de esquerda aberto ao acolhimento de migrantes e refugiados, num país com um Governo anti-imigração, liderado pelo chanceler conservador Sebastian Kurz e no qual participa a extrema-direita.