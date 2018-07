Actualidade

Anadia oficializa na terça-feira a candidatura a Cidade Europeia do Desporto em 2020, numa cerimónia que contará com a presença do presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES Portugal), Nuno Pedro Santos.

"Agora, é chegado o momento de superar mais uma etapa, com a realização da cerimónia de aceitação formal da candidatura, durante a qual o presidente da ACES Portugal irá entregar a placa que identifica Anadia como candidata oficial a CED [Capital Europeia do Desporto] em 2020", diz a autarquia presidida pela independente Teresa Cardoso.

Para além dos presidentes da ACES Portugal, da Câmara Municipal de Anadia, e da Turismo Centro de Portugal, estarão presentes ma cerimónia marcada para o Museu do Vinho Bairrada autarcas, embaixadores e membros das comissões da candidatura representantes das associações do concelho, entre outros.