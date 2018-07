Actualidade

O presidente executivo do BCP disse hoje que o aperto de regras do Banco de Portugal para a concessão de crédito "não vai ter impacto significativo" no BCP, que já tinha aprendido com o passado a ser rigoroso nos empréstimos.

"Acreditamos que não vão ter impacto muito significativo na gestão de crédito porque o BCP já é muito prudente. Face às nossas políticas internas não vai ter impacto significativo, aprendemos com o passado", afirmou Miguel Maya, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro semestre em que o banco teve lucros consolidados de 150,6 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 67,5% do que no mesmo período do ano passado.

Contudo, disse, sempre que caso se justifique o BCP admite fazer exceções às regras e justificar porque quebra as recomendações, como permite o Banco de Portugal.