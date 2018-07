Actualidade

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) alertou hoje para os "atrasos incomportáveis" que se registam nas perícias forenses no cibercrime com prejuízos para a investigação.

O relatório da PGDL do primeiro semestre de 2018, assinado pela procuradora-geral distrital, Maria José Morgado, dá conta também de "dificuldades acentuadas" devido "ao défice do quadro e dos recursos tecnológicos e funcionais".

"Não obstante a formação providenciada pelo Gabinete do Cibercrime da PGR [Procuradoria-Geral da República], mantêm-se os atrasos em matéria de obtenção de prova (por exemplo: as perícias forenses registam atrasos incomportáveis) em face da cada vez maior exigência de intervenção em tempo real, com capacidade de resposta imediata, com perda para a investigação", lê-se no relatório.