OE2018

O excedente da Segurança Social aumentou em 198,2 milhões de euros (12%) em junho, face ao mesmo período do ano passado, totalizando 1.845,9 milhões de euros, revelou o Ministério do Trabalho.

"No mês de junho de 2018, o orçamento da Segurança Social prosseguiu uma trajetória de evolução sustentada, com as receitas efetivas a crescer acima das despesas efetivas (3,1% e 1,8%, respetivamente) contribuindo, deste modo, para a redução do défice orçamental e para a consolidação das finanças públicas. O saldo do subsetor da Segurança Social foi novamente excedentário, totalizando 1.845,9 milhões de euros, o que corresponde a uma melhoria de 12% (+198,2 milhões de euros) por comparação com o período homólogo", lê-se no comunicado.

De acordo com o ministério liderado por Vieira da Silva, os resultados superam as metas inscritas no Orçamento do Estado para 2018 (199% de execução).