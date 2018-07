Incêndios/Grécia

A casa e o arquivo pessoal do realizador grego Theo Angelopoulos, Leão de Ouro do Festival de Veneza, em 1980, foram destruídos pelos incêndios que devastaram Mati, nos arredores de Atenas, na Grécia.

Phoebe Angelopoulos, viúva do cineasta que morreu em 2012, disse hoje a órgãos locais de comunicação social que, entre os documentos destruídos pelos incêndios de segunda e terça-feira, estão os livros do realizador, muitos deles com dedicatórias de autores seus contemporâneos, toda a correspondência e os materiais de pesquisa dos seus filmes, como "A Eternidade e Um Dia", "Alexandre, o Grande" e "O Passo Suspenso da Cegonha".

Angelópulos foi o cineasta grego mais premiado a nível internacional, tendo sido galardoado com a Palma de Ouro do Festival de Cannes, pelo filme "A Eternidade e Um Dia" (1998), e com o Leão de Ouro do Festival de Veneza, com "Alexandre, o Grande" (1980).