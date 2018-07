Actualidade

O estoniano Ott Tanak (Toyota) tornou-se hoje no primeiro líder do Rali da Finlândia, oitava prova do Campeonato do Mundo (WRC), ao vencer a prova especial de abertura, disputada em Jyvaskyla.

Tanak cumpriu os 2,31 quilómetros da especial em 1.49,20 minutos, superando em sete e oito décimos de segundo os dois principais favoritos na corrida ao título mundial, o belga Thierry Neuville (Hyundai) e o francês Sebastien Ogier (M-Sport Ford), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na sexta-feira, cumpre-se o que resta da primeira etapa, uma 'maratona' de 10 troços, num total de 126,37 quilómetros cronometrados, disputando-se a segunda etapa no sábado, com mais oito especiais, enquanto a terceira, a mais curta com quatro especiais, decorre no domingo.