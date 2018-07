Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai manter a operação de retalho em França, informou hoje o Ministério das Finanças, em comunicado.

O Ministério deu conta de que, no contexto das negociações com a Comissão Europeia para a atualização do plano estratégico da CGD para 2017-2020, foi "(reconhecida) a sucursal francesa como atividade relevante para a operação do grupo CGD".

Neste contexto, acrescentou-se no texto, "o banco público continuará a manter a operação de retalho em França".