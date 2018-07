Actualidade

O primeiro-ministro cambojano saudou hoje os esforços do poder para "eliminar os traidores", durante um comício organizado dois dias antes das legislativas, que a oposição vai boicotar.

"Recentemente, tomámos medidas legais para eliminar os traidores que tentavam derrubar o Governo e mergulhar de novo o país na guerra", declarou Hun Sen, no poder há 33 anos, perante dezenas de milhares de apoiantes concentrados em Phnom Penh, esta manhã.

No final do ano passado, as autoridades dissolveram o Partido de Salvamento Nacional do Camboja (CNRP). O líder Kem Sokha está detido desde setembro.