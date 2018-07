Músicas do Mundo

Os moçambicanos Timbila Muzimba, que têm os mesmos 20 anos do Festival Músicas do Mundo (FMM), onde atuaram na quinta-feira, prometem continuar a "dar continuidade" à tradição musical do país.

"Foram 20 anos de muita aprendizagem. Vimos de uma região onde os nosso pais sempre tocaram e nos ensinaram a tocar. Estamos a dar continuidade", explicou o elemento da banda Celso Mahuaie (timbila, percussões, mbira, voz), em entrevista à Lusa, no Castelo de Sines, após o concerto.

Assim como os pais lhes transmitiram a tradição musical, também eles ensinam os filhos e outros jovens. "Há mais de 20 anos pela frente, claro. Acho que mais de 100 anos! Só o poder do próprio instrumento que usamos, o mbira [instrumento da família do xilofone], já vem de há muitos anos atrás a ser tocado, sempre passou de geração em geração", assinala, recordando que o instrumento acompanha as cerimónias em memória dos antepassados.