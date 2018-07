Actualidade

O 'designer' português Marco Balesteros é o vencedor da primeira edição do Prémio Design de Livro, no valor de cinco mil euros, pelo trabalho desenvolvido na obra "Composição em Tempo Real: Anatomia de uma decisão", foi hoje anunciado.

"O júri decidiu, por unanimidade, atribuir o Prémio Design de Livro, referente a obras publicadas entre maio de 2017 e abril de 2018, a Marco Balesteros, pelo design da obra 'Composição em Tempo Real: Anatomia de uma decisão', com textos de João Fiadeiro, David-Alexandre Guéniot e Romain Bigé, publicado pela Ghost Editions", refere a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

O projeto gráfico vencedor, salientou o júri, "partindo do título do próprio livro, traduz de forma pertinente o conteúdo no objeto final".