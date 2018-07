Actualidade

A mobilidade laboral é positiva para os migrantes e para os países de destino, mas os benefícios económicos devem ser repartidos de forma igualitária entre os cidadãos, defende um diretor do Banco Mundial.

Ayhan Kose, diretor do grupo de perspetivas de desenvolvimento do Banco Mundial, citou um relatório recente desta organização "Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets", segundo o qual o aumento da mobilidade laboral se traduz em ganhos não só para os imigrantes, mas também para o país de destino.

No entanto, disse, "estes benefícios não estão igualmente distribuídos já que a imigração pode implicar a deslocação de cidadãos nacionais que competem mais diretamente com o trabalho dos imigrantes".