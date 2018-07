Actualidade

O Fundo Monetário Internacional encorajou hoje a China a acelarar as reformas estruturais e a prestar atenção ao "crescimento insustentável" do crédito, para manter o crescimento económico ao mesmo tempo que reduz a dívida.

A instituição financeira apontou "o contraste" entre os objetivos declarados por Pequim, como a estabilização do endividamento, o papel decisivo reconhecido ao mercado, maiores aberturas, e o aumento "sempre insustentável" do crédito, o intervencionismo invasivo do Estado ou ainda as restrições às trocas e ao investimento.

"Se estas tensões não forem resolvidas, podem ameaçar os objetivos (de crescimento) das autoridades" e encorajar uma "política de recuperação impulsionada pelo crédito", como depois da crise financeira de 2008, alertou o Fundo Monetário Internacional (FMI) num relatório.