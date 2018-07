Actualidade

Mais de 11 mil notas de euro contrafeitas foram retiradas de circulação em Portugal entre janeiro e junho, sendo a nota de 20 euros a mais contrafeita, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, durante o primeiro semestre de 2018, em Portugal, foram retiradas de circulação 11.290 notas contrafeitas, mais 1.519 do que no segundo semestre de 2017.

A nota de 20 euros é a mais contrafeita, tendo sido retiradas de circulação 7.622 unidades, seguida da de 50 euros, com 2.657 retiradas.