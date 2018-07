Actualidade

O presidente executivo do CaixaBank, dono do BPI, indicou hoje, em Valência, que gostaria que o banco português saísse da bolsa até ao final do corrente ano, uma evolução que está dependente dos prazos estabelecidos pela entidade reguladora.

"A nossa expetativa é de poder concluir [o processo de saída da bolsa] antes do final do ano", disse Gonzalo Gortázar na conferência de imprensa em que apresentou os resultados semestrais do CaixaBank.

O responsável do banco espanhol acrescentou que "os prazos dependem dos supervisores" e que esse calendário será respeitado.