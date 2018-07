Actualidade

O ex-selecionador de Portugal e do Brasil Luiz Felipe Scolari vai treinar o Palmeiras pela terceira vez na carreira, anunciou hoje o clube de futebol brasileiro, horas depois do despedimento de Rogério Machado devido aos maus resultados.

O treinador brasileiro, vencedor do Mundial2002 com o Brasil, assinou um contrato até 2022, sendo a terceira vez que 'Felipão' vai trabalhar no clube de São Paulo, depois de ter orientado a equipa entre 1997 e 2000 e 2010 e 2012.

Ao serviço do Palmeiras, Scolari, de 69 anos, venceu uma Taça dos Libertadores em 1999, duas taças do Brasil (1998 e 2012) e uma extinta Taça Mercosul, em 1998.