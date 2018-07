Actualidade

O tenente-coronel João Bernardino, comandante da 3.ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana, realçou a importância do trabalho dos militares portugueses no país, considerando que as ações "têm sido marcadas por elevada proficiência, dedicação e imparcialidade".

João Bernardino afirmou à Lusa que as três forças nacionais destacadas para a capital do país têm desempenhado ações no âmbito da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (Minusca) que "a missão da ONU, organizações não-governamentais e o próprio Governo consideram muito importante".

"Até ao momento, as forças portuguesas têm trabalhado de uma maneira normal, à imagem das outras forças da Minusca", referiu o tenente-coronel.