Actualidade

O presidente executivo do CaixaBank, dono do português BPI que tem uma posição no angolano BFA, manifestou hoje, em Valência, a sua satisfação pela evolução macroeconómica de Angola.

"Angola tem dado passos pelo bom caminho de estabilização macroeconómica", disse Gonzalo Gortázar na conferência de imprensa em que apresentou os resultados semestrais do CaixaBank, acrescentando que o país "acedeu com muito êxito aos mercados de capitais e pôs em marcha um acordo com o FMI".

O responsável do Banco espanhol afirmou estar "muito satisfeito" pela evolução do país africano e das "medidas que estão a ser tomadas".