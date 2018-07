Actualidade

O primeiro-ministro defendeu hoje que os cidadãos exigem da União Europeia um discurso de verdade e demarcou-se da corrente liberal, defendendo que a Europa só pode cumprir crescentes responsabilidades se possuir meios orçamentais compatíveis.

António Costa assumiu esta posição na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, numa conferência sobre o futuro da Europa, intitulada "Encontro com os cidadãos", com a participação do Presidente da República de França, Emmanuel Macron, que começou com mais de meia hora de atraso.

Na sua intervenção inicial, com cerca de sete minutos, o líder do executivo nacional falou das "angústias" e "medos" manifestados por cidadãos europeus em relação a fenómenos como o terrorismo, a ameaça ao modelo social em consequência da globalização ou da digitalização.