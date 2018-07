Actualidade

A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários (FNSTP) garantiu hoje que a "pseudo-greve nacional promovida hoje pelo Seal-sindicato dos estivadores de Lisboa apenas teve efeito de paralisação no porto da capital e seus adjacentes".

Em comunicado, no dia da paralisação de 24 horas, a federação considerou não se sentirem os efeitos do protesto convocado pelo Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL), uma vez que "em todos os restantes portos do País, e em particular no porto visado de Leixões, contrariamente à falsa informação veiculada pelo Seal, o efeito dessa tentativa de greve foi absolutamente nulo".

"Todos os navios se encontram a operar normalmente, como o atestam com seriedade as respetivas Administrações Portuárias", lê-se no texto enviado às redações, o qual acrescenta que "fracassou, assim, mais uma vez, a desesperada manobra de embuste do líder do Seal que tenta ingloriamente invadir Leixões e demais portos de resistência".