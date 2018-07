Actualidade

A reumatologia, neurorradiologia e a endocrinologia são três das especialidades que poderão reabrir no hospital de Évora, evitando a deslocação de utentes para fora da região, com a atribuição de vagas para médicos recém-especialistas.

Num comunicado hoje divulgado, o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) explica que as 41 vagas atribuídas à unidade para recém-especialistas contemplam 26 especialidades "consideradas carenciadas".

"As 41 vagas reforçam o número de médicos em especialidades onde o número existente é insuficiente face à nossa procura", considerou a presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes, citada no comunicado.