Actualidade

O grupo islandês Icelandair apresentou uma proposta para aquisição de 51% da transportadora aérea Cabo Verde Airlines (TACV) com vista à privatização da empresa, disse hoje o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

"A Icelandair já apresentou proposta para a aquisição de 51% da TACV" e a companhia "vai ser privatizada como previsto", anunciou o chefe do Governo na abertura do debate sobre o Estado da Nação, que decorre hoje no parlamento cabo-verdiano.

A TACV Cabo Verde Airlines está em processo de reestruturação, tendo o Governo assinado no ano passado com a Icelandair um contrato de gestão, que terminou agora.