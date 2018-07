Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, afirmou hoje que Angola quer ser integrada nos BRICS (bloco de países emergentes que junta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), beneficiando de ajuda para a reconstrução nacional do país.

Falando na 10.ª cimeira dos BRICS, que decorre na África do Sul, João Lourenço prometeu que Angola irá fazer tudo para entrar na organização: "O vosso exemplo inspira-nos e motiva, a trabalhar com a ambição de almejar o objetivo de um dia se poderem acrescentar outras letras à sigla BRICS".

"Alavancar a estratégia para a parceria económica de África com os BRICS na perspetiva do crescimento inclusivo e da prosperidade compartilhada com o avanço da 4ª. revolução industrial, pode efetivamente potenciar o desenvolvimento sustentável, a inclusão económica, a reforma do Estado, a boa governação, a modernização e desburocratização dos serviços públicos assim como o surgimento da economia digital e do governo eletrónico", afirmou o chefe de Estado angolano.