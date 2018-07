Actualidade

O Camboja celebra no próximo domingo eleições gerais, com o partido no poder como principal favorito, depois da dissolução, em 2017, da única formação credível de oposição.

Todas as sondagens apontam para a vitória, com maioria absoluta, do Partido do Povo do Camboja (PPC) irá obter a maioria, uma vez que a principal força de oposição, o Partido do Resgate Nacional do Camboja (PRNC), foi dissolvido no ano passado, na sequência de uma ordem judicial, considerada por vários observadores como uma manobra política do partido no poder.

O PRNC ameaçou a hegemonia do PPC nas eleições legislativas de 2013, quando recolheu 44% dos votos, o que resultou numa resposta dura do Governo através dos tribunais.