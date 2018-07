Actualidade

O Hartford Schroders International Multi-CapValue Fund adquiriu 622.181 ações da Galp Energia, num investimento avaliado em 11,8 milhões de dólares (cerca de 10,2 milhões de euros), avançou hoje a agência financeira Bloomberg.

No dia em que um fundo da Schroders entrou no capital da Galp Energia, segundo aquela agência, as ações da petrolífera bateram um máximo em mais de dez anos cotando-se nos 17,66 euros.

A Galp, que vai divulgar na segunda-feira os resultados do segundo trimestre deste ano, tem sido favorecida pelo aumento do petróleo nos mercados internacionais, acumulando já uma valorização de 14,49% desde o início do ano.