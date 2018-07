Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, considerou hoje em Lisboa que as eleições europeias de maio de 2019 vão ser "decisivas" para o futuro da Europa e definiu os próximos meses como "essenciais" para a definição do projeto comunitário.

"A grande clivagem que se joga nas eleições europeias é hoje evidente, e a crise política sobre as migrações anunciou-a", assinalou o chefe de Estado francês, que participou esta manhã, com o primeiro-ministro António Costa, na conferência "Os desafios da Europa - Encontro com os Cidadãos", na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

"É um debate entre os extremos, os nacionalistas, os que defendem a fratura europeia, com a cumplicidade do 'status quo', e os progressistas europeus, os reformistas, que pretendem reformar a Europa profundamente", alertou Macron no final da sua intervenção inicial.